Dziś o godzinie 21 były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz będzie prowadził po raz pierwszy swój program „Pilnujmy Polski”.

Oglądać będzie go można na antenie Telewizji Republika. Jest to autorski program byłego szefa MON, w którym będzie on co tydzień z Ryszardem Gromadzkim omawiał zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa Polski.

Poniżej można zobaczyć krótki zwiastun programu:

