Macierewicz: Polska ma być sprawiedliwa i niepodległa

Dziś odbywają się uroczystości upamiętniające 100-lecie Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Obecny był na nich m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

"Ofiara Błękitnej Armii zobowiązuje nas, żeby Polska była sprawiedliwa i niepodległa, by nikt spoza jej granic nie mógł decydować o prawach, sądach, instytucjach i kształcie narodu polskiego; to naród w wolnych wyborach decyduje o swoim kształcie" - powiedział podczas swojego wystąpienia szef MON.

Jak podkreślał, ofiara bohaterów nie poszła na marne. Dziś pozwala nam żyć w wolnej Rzeczpospolitej Polskiej.

"Po to umierali, po to ginęli, po to ta cała odwaga i ten wielki wysiłek został wydobyty z narodu polskiego, byśmy dzisiaj cenili każdą kroplę krwi żołnierskiej poświęconą dla naszej niepodległości; nie dla jakiejś kasty, nie dla kontynuacji sowieckiego imperium, nie dla kontynuacji przywilejów tych, którzy stamtąd się wywodzą, ale dla narodu polskiego, dla ludu polskiego, dla wojska polskiego, dla niepodległej, całej, sprawiedliwej Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział Antoni Macierewicz.

daug/tvp.pl