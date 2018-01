Macierewicz: Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpiecznie

„W ciagu ostatnich dwóch lat zmieniliście Polskę i armię. A może dokładniej dlatego że zaczęliście zmieniać armię, mogła się także zmieniać Polskę. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpiecznie” - mówił do żołnierzy odchodzący szef MON Antoni Macierewicz w trakcie przekazywania resortu.

„Po raz pierwszy od dziesięcioleci mogli powiedzieć że są dumni ze swojej armii, swoich córek i synów, braci i sióstr które noszą mundury Wojska Polskiego. Podnieśliście głowy Polaków. Sprawiliście że bezpieczeństwo, duma, honor przestały być pustym frazesem, hasłem, zastępczym narzędziem propagandowym i zaczęły być, stawać się treścią naszego życia narodowego. Wyliczanie wszystkich zmian których dokonaliście, a mówię to do panów ministrów i generałów, do was oficerowie, ale także do was żołnierze, ten wielki wysiłek i odwaga które były niezbędne, aby tego wszystkiego dokonać, są godne najwyższego podziękowania i szacunku”

- dodawał.

Dalej podkreślił też:

„To wy maszerując wraz z armią amerykańską przez całą Polskę mogliście oglądać jak Polacy z radością witali naszych sojuszników na polskiej ziemi bo wiedzieli że idą wraz z nimi polscy żołnierze i wiedzieli że dzięki temu będą bezpieczni. Przez dziesiątki lat o naszej rzeczywistości decydowali zaborcy, decydował strach i konieczność przełamywania tego strachu – tak jak czynili to żołnierze niezłomni, robotnicy, Polacy w kolejnych powstaniach i innych zrywach. Ale strach ciągle był obecny, determinował. Wybory polityczne – to dlatego taka długa była droga obozu patriotycznego do tego by władza w Polsce należała do narodu. To dlatego tak długo PiS musiało wciąż powtarzać że prawdziwym gospodarczem tej ziemi są Polacy i tak musi zostać na zawsze. Podjęliście wielki wysiłek także zmiany armii.”.

Nie zabrakło również słów o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej:

„Wszyscy wiemy że nie było łatwo, sprostać temu wyzwaniu jakim było stworzenie WOT. Wszyscy wiemy jak wielkie było trzeba przełamać obawy, niepewności, a także sprzeciwy. Ale przecież to właśnie ta zmiana uczyniła polską armię wreszcie kompletną, związaną na śmierć i życie z narodem. Z niego czerpiąca swoją siłę i możliwości działania. Wszyscy wiemy że nawet najlepsza broń nie da żadnego efektu, nie pozwoli obronić ojczyzny jeżeli nie będzie ducha walki i gotowości poświęcenia życia. A to rodzi się z patriotyzmu, przywiązania do własnej ojczyzny, rodzi się z tego powiązania między narodem a wojskiem. To właśnie WOT sprawiły że armia polska ma dzisiaj tak wielkie zaufanie społeczne”.

Macierewicz podkreślił, że to wielka praca oficerów i żołnierzy:

„[…] która doprowadziła do tak wysokiego profesjonalizmu polskiej armii sprawiła żę armia jest silna, ale i szanowana na całym świecie. Ale żaden szacunek na zewnątrz, żadne podziwy, oklaski i podziękowania zewnętrzne nie są warte jednej łzy polskiego obywatela, słów podziękowania, które płyną od Polaków wiedzących że ich obronicie”.

Były szef MON dodał też:

„ Te wszystkie zmiany nie byłyby możliwe gdyby nie wielki wysiłek narodu polskiego który się zmaterializował w decyzji z jesieni 2015 roku wyboru tych którzy naprawdę chcą zmieniać Polskę, którzy udowodnili przez te lata, że nie słowa, nie propaganda ale czyny są źródłem tej zmiany. Jednym z najistotniejszych czynów jest budowa silnej polskiej armii. Mówię to w rocznicę stulecia odzyskania państwowości polskiej”.

dam