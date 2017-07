Macierewicz: Pewna grupa wzięła sobie za cel obalenie rządu

„Pan Ryszard Schnepf, który pełnił różne funkcje, także był ambasadorem RP w USA w publicznie rozpowszechnianym piśmie rozprzestrzenia informacje, że Obrona Terytorialna opiera się o grupy nacjonalistyczne. To nie tylko kłamstwo, ale i potwarz rzucona w twarz żołnierzom Rzeczpospolitej. Nie można takich rzeczy tolerować. To materialne kłamstwo, to nie ma nic wspólnego z prawdą, to służy akcji wymierzonej przeciwko Polsce.” - mówił w Telewizji Republika minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.