Macierewicz: Pamięć o Żołnierzach wyklętych powróciła do polskich domów

Około 60 tysięcy osób z ponad 240 miast w Polsce uczestniczy w biegach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. W inicjatywie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” weźmie także udział Polonia, m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Wilnie. Wagę inicjatywy podkreślił szef MON Antoni Macierewicz.

"Dzięki takim inicjatywom jak wasza, dzięki takiej determinacji, jaką wy wykazujecie pamięć o Żołnierzach Niezłomnych powróciła do polskich rodzin, powróciła do polskich domów, jest obecna wszędzie. W każdej gminie, w każdej miejscowości są ludzie, którzy pamiętają o swoich bliskich, którzy polegli walcząc o niepodległość" – podkreślał Antoni Macierewicz, zwracając się do uczestników biegu.

Szef resortu przypomniał, że liczba uczestników biegu rośnie z roku na rok. Dodał także, że biegi odbywają się na wszystkich kontynentach, a wraz a Polakami, biegną również żołnierze amerykańscy.

"Chcą się przyłączyć do tego wielkiego biegu pamięci o Niezłomnych. Chcą się przyłączyć, tak jak przyłączyli się do polskiego wojska, by ramię w ramię bronić naszej niepodległości" – mówił Antoni Macierewicz.

W Warszawie imprezy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano w Parku Skaryszewskim. Biegi są organizowane na dystansach 5 i 10 kilometrów, a także na honorowym dystansie 1963 metrów.

"To symboliczny dystans. To odwołanie do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”" – mówi szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

