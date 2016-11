Macierewicz ostrzega: Uważajcie na dezinformację Rosji!!!

W środę w Warszawie odbyły się konsultacje dla mediów dotyczące przeciwdziałania dezinformacji w międzynarodowym środowisku informacyjnym.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej, a także Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W pierwszej części spotkania uczestniczyli ministrowie: Antoni Macierewicz, Paweł Soloch, Witold Waszczykowski, Mariusz Błaszczak oraz dyrektor Centrum Eksperckiego Komunikacji Strategicznej NATO w Rydze Jānis Sārts.

– Problem dezinformacji jest problemem kluczowym jeśli rozważamy sprawy związane z bezpieczeństwem. (…) Z historii wiemy, że dezinformacja jest częścią wojen i konfliktów już od pokoleń. To co jest nowe, to masowość działań dezinformacyjnych. Świadomość dezinformacji jako narzędzia zagrażającego bezpieczeństwu stała się częścią refleksji nad sytuacją bezpieczeństwa całego świata – powiedział podczas dyskusji minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Szef MON zaznaczył także, iż słusznie uznano obecnie dezinformację za jedno z najgroźniejszych zjawisk dla bezpieczeństwa, pokoju i możliwości rozwoju demokratycznego państw wolnego świata.

Minister obrony narodowej wyraził nadzieję, że tego typu spotkania pozwolą na znalezienie nowych, skutecznych narzędzi do walki z dezinformacją. Jak podkreślił, musimy pamiętać, że jednym z narzędzi są prawda i wolność w dochodzeniu do prawdy.

W konsultacjach udział wzięli m.in. Liz Wahl – była amerykańska korespondentka Russia Today, która zrezygnowała na wizji z pracy w tej stacji z powodu manipulowania informacjami, Petri Korhonen – fiński dziennikarz ekonomiczny, który porównał manipulacje giełdowe, do działań dezinformacyjnych w środowisku międzynarodowym, Grigory Kuznetsov – ukraiński korespondent mediów zagranicznych, który pracował m.in. dla publicznej stacji telewizyjnej Federacji Rosyjskiej RTR.

Obecni byli też przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych zajmujący się tematyką dezinformacji: Jakub Janda reprezentujący czeski Kremlin Watch Program oraz European Values Think-Tank, a także Roman Shutov reprezentujący ukraiński Detector Media oraz dr Jolanta Darczewska – kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Europie Wschodniej Ośrodka Studiów Wschodnich.

