Macierewicz ostrzega: Rosjanie wciąż gromadzą siły przeciwko nam!!!

Agnieszka 2.4.19 22:17

Kiedyś dla mnie to też było takie proste, ale zmieniłam zdanie (i nawet pan Antoni mnie nie przekona pustosłowiem) jak zobaczyłam poniżające reakcje PiS-u i obozu władzy na "wyczyny" naszych "sojuszników" - choćby w sprawie wycofania się z nowelizacji IPN pod dyktando Izraela, braku adekwatnej reakcji prawnej i dyplomatycznej chroniącej Polskę przed 447

bo:

1. Jeśli Amerykanie chcą nam zapewnić bezpieczeństwo, bo zdają sobie sprawę z zagrożeń płynących dla nas z Rosji, to jak to możliwe, że każą nam zbankrutować na roszczenia żydowskie i uchwalają 447 a potem popędzają przez Pompeo? Przecież gdyby mieli dobre intencje, to wręcz zależałoby im, żebyśmy nie tracili ani złotówki i nie ładowali kasę w Izrael, ale rozbudowywali swoją armię.

Jak mamy uwierzyć, że sojusznik nagle w czasie wojny ZACZNIE być wobec nas lojalny i nie zwieje, nie sprzeda za marny jakiś interesik skoro jest tak wobec nas nielojalny w czasie pokoju (w/w wspieranie lobby żydowskiego przeciw nam, zawyżanie cen uzbrojenia, wysyłanie wojska tyle co kot napłakał i wiecznie z jakimś robieniem łachy i szantażowaniem o byle g... przez Mosbacher, że czegoś nie dadzą/zabiorą, gdy będziemy bronic swojej racji stanu i w ogóle wysłanie tej dziwnej pani jako ambasadorki do nas w tak ważnym czasie).

Przecież oni nas ubezwłasnowalniają, pozbawiają godności i nawet woli obrony. Wystarczy spojrzeć na was - polityków prawicy - niestety nawet na pana.... Zdeptali już wszystkie autorytety, które mieliśmy.

Skończy się na tym, że oddamy im czy Żydom wszystko, co można, dokonując destrukcji materialnej i moralnej państwa i tożsamości narodowej, żeby łaskawie weszli (choć ich w tym interes) a oni po naszej krwawej daninie wejdą tu, ponawalają się o coś z Rosją naszym kosztem, wykorzystają jak... i za byle g... sprzedadzą Ruskim...

Ja już im nie wierzę i absolutnie NIE WIERZĘ, że wy politycy obecnej władzy (o poprzedniej to szkoda wspominać) jesteście zdolni i w macie wolę nas przed ich nadużyciami bronić, więc już nawet Ruski przestał być straszny, bo i tak z takimi "sojusznikami" i taką władzą (w dodatku bez alternatywy), to mamy przegwizdane niezależnie czy Ruskie napadną czy nie.