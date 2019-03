Macierewicz obnaża destrukcyjną działalność Koalicji Europejskiej

,,Mamy tzw. Koalicję Europejską. Oni mają reprezentować europejskość. Cóż to znaczy europejskość w tym konkretnym wypadku? Patrząc poprzez liderów to jest głównie środowisko związane z panem Jaruzelskim, związane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, mówiąc wprost – z komunistami i z okupacją komunistyczną'' - powiedział Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja.

W felietonie ,,Głos Polski'' polityk przekonywał wymownie o nieocenionej wręcz szkodliwości działań opozycji totalnej.

,,Każda partia dąży do tego, żeby podkreślić to, co jest dla niej najważniejsze. To widzimy poprzez szczególne postacie kandydatów, ale to widzimy także poprzez program. (…) Mamy tzw. Koalicję Europejską. Oni mają reprezentować europejskość. Cóż to znaczy europejskość w tym konkretnym wypadku? Patrząc poprzez liderów to jest głównie środowisko związane z panem Jaruzelskim, związane z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, mówiąc wprost – z komunistami i z okupacją komunistyczną'' - podkreślił.

,,Bardzo ważna postać w aparacie komunistycznym, głównie dał się poznać w ostatnich 30 latach na samy początku wtedy, gdy dostał olbrzymie pieniądze, które przywieźli funkcjonariusze służb specjalnych KGB, funkcjonariusze rosyjscy po to, żeby ułatwić start w nowej formule, formule SLD, dawnych komunistów. To ma być przepustka do UE'' - wspomniał dalej poseł.

Przypomniał następnie o fatalnych dokonaniach Włodzimierza Cimoszewicza, innej sztandarowej postaci Koalicji Europejskiej.

,,Pan Cimoszewicz, drugi kandydat, też bardzo znana postać, z kolei zapadł głęboko w pamięci Polaków wtedy, kiedy protestował przeciwko uchwale, która domagała się, by Niemcy wypłaciły te pieniądze, jakie był Polakom – i są nadal – winne za niezapłacone reparacje. Pan Cimoszewicz był wtedy ministrem spraw zagranicznych. Tę uchwałę Sejmu, przyjętą dzięki jego nieobecności jednogłośnie, ja prezentowałem i ówczesne moje środowisko. Posłowie zagłosowali, ale pan Cimoszewicz zaprotestował przeciwko należnym Polsce reparacjom i to jest dobry obraz w UE'' - powiedział Macierewicz.

Dalej Antoni Macierewicz mówił o zboczeniach, które forsuje obecnie Koalicja Europejska.

,,Ostatnio koalicja, która nazywa się europejska, demonstruje swoją europejskość poprzez atak na polskie dzieci, poprzez próbę demoralizacji polskich dzieci, poprzez to, co nazwano seksualizacją, ale tak naprawdę przecież nie chodzi o żadną seksualizację – chodzi o demoralizację dzieci, rozbicie rodziny. Jeżeli to by miało być europejskością, to naprawdę warto się nad tym zastanowić, czy to nie jest atak na Europę, a zwłaszcza atak na tradycję europejską. Myślę, że Europa nie byłaby zachwycona z posiadania takiego właśnie szyldu'' - wskazał.

Przypomniał też, że środowiska lewicowe, zarówno sama Koalicja jak i Gazeta Wyborcza, są przeciwne silnej obecności NATO i USA w Polsce.

,,W „Gazecie Wyborczej” i w tym środowisku, nazywającym siebie europejskim, mamy do czynienia z nieustannym hejtem na obecność wojsk amerykańskich w Europie. Pamiętam to jako minister obrony narodowej, gdy realizowałem program szczytu NATO, mający właśnie wprowadzić wojska amerykańskie i natowskie do Europy i pamiętam, jak to środowisko nieustannie robiło wszystko, żeby do tego szczytu nie doszło, a na wszelki wypadek żeby obalić ministra obrony, który właśnie ten program realizował'' - powiedział.

bb/RadioMaryja.pl