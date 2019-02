Macierewicz o Olszewskim: Najwybitniejszy polski polityk po II wojnie światowej

"Większość decyzji, które podejmowałem było konsultowanych z Janem Olszewskim. (…) To w mieszkaniu Jana Olszewskiego w 1976 r. przedstawiłem zaczątek planu przedstawiania struktury organizacji, która powołała KOR. To z nim ten plan, tę strukturę uzgadniałem. Nie byłem w sytuacji, że musiałem zastanawiać się, co na to Jan, bo razem na to pytanie odpowiadaliśmy"-podkreślił wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości.

"Myślę, że to , co było najbardziej fascynujące w postawie Jana Olszewskiego to to, że nigdy nie rezygnował z żadnego człowieka, z żadnej okoliczności i sytuacji, by wydobyć z tego jakieś możliwości kształtowania polskiej niepodległości. On się nie poddawał. To jego pochylenie się nad każdym człowiekiem, każdym politykiem, pochylenie wskazujące na chęć podniesienia ich do polskości, by dorośli do Polski, jest tą cecha, która pozostanie mi na zawsze w pamięci"- podkreślił były minister obrony narodowej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że swoim życiem Jan Olszewski chciał przekazać, że Polska musi być państwem niepodległym, bez względu na jakiekolwiek okoliczności. I za to życie, w ocenie polityka PiS, powinniśmy być wdzięczni byłemu premierowi.