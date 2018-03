Macierewicz o 'amerykańskim ultimatum'. Kto chce skłócić Polskę i USA?

Były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz na antenie Telewizji Republika odniósł się m.in. do rewelacji Onetu na temat sankcji USA wobec Polski w związku z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej.

Polityk PiS stwierdził, że autorzy tekstu, mówiąć, że mają materiał dowodowy, powinni go opublikować.

"Jeśli już tyle namieszali, jeżeli już takie znaki nad polskim państwem postawili, to niech to opublikują. Jak sądzę, już nic gorszego dla państwa polskiego stać się nie może niż to, co oni zrobili. Traktuję to jako materiał wymierzony w powagę państwa polskiego, rządu polskiego, a także urzędu prezydenckiego"-ocenił Macierewicz.

" Nie sądzę, żeby takie mogło być stanowisko Białego Domu, wydaje mi się to wręcz nieprawdopodobne"-dodał były szef MON. Jak podkreślił poseł, nie wydaje mu się, aby takie sformułowania, jak zawarte w artykule, miały paść z ust jakiegokolwiek poważnego polityka z USA.

"Tutaj widzę intencję, która godzi w polską rację stanu"-stwierdził Antoni Macierewicz w programie "Pilnujmy Polski" w Telewizji Republika.

"To nieprawdopodobne. Ci ludzie na wysokich stanowiskach, przyjaźni Polsce. Oni zabiegali o dobre kontakty z Polską, była jasność odnośnie sytuowania baz w Polsce. Bez względu na to kto brał udział w tej rozmowie, nie wydaje mi się, żeby to było stanowisko Białego Domu"- mówił były minister. Jak dodał, nie zmienia to faktu, że za mało uwagi poświęcamy na wyjaśnienie naszego stanowiska oraz rzeczywistego dorobku Polaków podczas II wojny światowej- zwłaszcza Amerykanom, podczas gdy to właśnie od ich działań zależy wiele kwestii ważnych dla bezpieczeństwa Polski.

"Musimy mówić o bohaterstwie Polaków, musimy wykorzystać przyjaciół po stronie amerykańskiej, zarówno u polityków, naukowców, którzy mają pełną świadomość jak wyglądała II wojna światowa. Świadczy o tym przemówienie Donalda Trumpa"-powiedział Macierewicz. Polityk PiS zwrócił uwagę, że o Polsce tak jak Trump podczas lipcowej wizyty, nie mówił żaden minister w rządzie Donalda Tuska czy też prezydent Komorowski.

"Ta kampania ma podzielić Amerykę i Polskę, zasiać w Polakach przekonania bazujące na to na czym grali komuniści – że Amerykanie nas zostawią, że lobby żydowskie jest ważniejsze. Nie dajmy się temu zwieść, działajmy na rzecz przedstawienia prawdy o Polce i polskości. Miejmy świadomość, że nie mamy tak przyjaźnie nastawionego państwa do Polski jak USA"-ocenił poseł.

yenn/Telewizja Republika, Fronda.pl