Macierewicz: NIAR wskazuje na dowody eksplozji w Tu-154

„National Institute for Aviation Research kontynuuje badania dla podkomisji smoleńskiej i wskazuje na dowody eksplozji w samolocie” - pisze na swoim twitterze były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Odnosi się tym samym do informacji portalu niezalezna.pl dotyczących prac pięciu amerykańskich naukowców nad stworzeniem wirtualnego modelu Tu-154M. Portal informował wówczas:

„prace, prowadzone m.in. wewnątrz bliźniaczego Tupolewa nr 102, będą miały fundamentalny wpływ na prowadzone przez podkomisję smoleńską badania katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.”.

Macierewicz skomentował na swoim twitterze:

„National Institute for Aviation Research kontynuuje badania dla podkomisji smoleńskiej i wskazuje na dowody eksplozji w samolocie: To niemożliwe, by drzwi tupolewa zostały wyrwane z framug i wbiły się w ziemię, a raczej pod ziemię, bez ogromnej dodatkowej energii”.