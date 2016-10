Macierewicz mocno o atakach PO na Wojsko Polskie

reklama

Mieliśmy do czynienia z zsynchronizowanym atakiem na polskie wojsko, na ministerstwo obrony narodowej i na mnie personalnie - mówi w felietonie "Głos Polski" minister Antoni Macierewicz.

"Można by powiedzieć, że coś się musiało stać w głowach Platformy Obywatelskiej, że to właśnie bezpieczeństwo państwa, że to właśnie polskie wojsko jest dla nich tym obiektem, który w najbardziej newralgicznych momentach przed którymi staje Polska, atakują najsilniej" - dodaje Macierewicz.

Jakie są według ministra Macierewicza przyczyny tych ataków na Wojsko Polskie i działania na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego? Posłuchajcie Państwo sami.

ol/Fronda.pl

22.10.2016, 11:00