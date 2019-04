Macierewicz: Lobby żydowskie wykorzystuje ustawę 447 do olbrzymiej presji na Polskę

Magda Lenka 20.4.19 15:13

Ten artykuł różni się zasadniczo od wcześniejszego, który czytałem rano, p.t.: "Antoni Macierewicz apeluje do Brauna i Michalkiewicza". W tamtym pan Macierewicz miał wszystko pomieszane, mylił fakty i zdarzenia i jeszcze rozgłaszał brednie w tvTrwam i Radio Maryja, w tym już ma fakty poukładane, wie co mówi i to jest zgodne z prawdą. Jak to jest możliwe, skąd aż taka przemiana w parę godzin?