Macierewicz: Już za kilka dni wojska USA w Polsce

12 stycznia amerykańska ciężka brygada pancerna będzie już w Polsce - zapowiedział w programie "Warto rozmawiać" w TVP1 minister obrony Antoni Macierewicz.

Szef MON przypomniał, że Amerykanie już są w naszym kraju od grudnia. Objeżdżają i przygotowują miejsca dyslokacji tej brygady. Jak mówił minister, brygada będzie się składała z czterech i pół tysiąca żołnierzy rozlokowanych w pięciu miejscowościach.

Pierwsi amerykańscy żołnierze z 3. Brygady Pancernej z Colorado są już w Niemczech. Dziś w porcie Bremerhaven rozpoczną rozładunek ciężkiego uzbrojenia, który przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Z Niemiec Amerykanie przybędą do Polski.

5 stycznia w Niemczech wylądował pierwszy samolot z 240 amerykańskimi żołnierzami. Przez następne dwa tygodnie będą przybywać kolejni - łącznie 4400 Amerykanów.

Sprzęt i uzbrojenie zostaną przewiezione pociągiem do naszego kraju. Czołgi i pojazdy wojskowe ruszą do Polski w konwoju. Głowna baza Amerykanów będzie znajdować się w rejonie Drawska Pomorskiego i Żagania. Stamtąd sprzęt i żołnierze będą przenosić się na ćwiczenia w różnych częściach Polski a także na Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech.

Amerykańscy żołnierze sił pancernych przybyli do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve. Jest ona odpowiedzią na agresywne działania Rosji na Ukrainie. W kwietniu do Polski przybędzie ponad 800 żołnierzy z 2. Pułku Kawalerii, dysponującego wozami bojowymi Stryker. O rozlokowaniu w Polsce tych oddziałów zadecydowano podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie.

Poza tym od marca - w Powidzu - będzie jednostka lotnicza, a także bojowa grupa batalionowa NATO składająca się głównie z Amerykanów, ale także Brytyjczyków u Rumunów, strzegąca Przesmyku Suwalskiego. Łącznie będzie ich 7 tysięcy. - Jest to dużo ponad to, co kiedykolwiek sobie wyobrażano, choć jednocześnie można powiedzieć, że ciągle za mało - mówił Antoni Macierewicz.

***

"Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa, czyli ABCT (ang. Armored Brigade Combat Team), to oddział będący częścią sił amerykańskich, które trafią do Polski w 2017 roku. Oprócz ABCT siły amerykańskie w Polsce tworzyć będą m.in. zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Bojowego i pododdziały logistyczne. Sama tylko ABCT to kilka tysięcy żołnierzy wyposażonych m.in. w czołgi, wozy bojowe Bradley i samochody HMMWV. Amerykanie zostaną przebazowani do Europy w ramach inicjatywy wzmocnienia regionu, tzw. Operation Atlantic Resolve (OAR), a ich pobyt bedzie miał charakter ciągły i rotacyjny" - podaje w komunikacie prasowym MON rzecznik resortu, Bartłomiej Misiewicz.

"Pierwszą rotację ABCT tworzy 3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa z 4. Dywizji Piechoty stacjonująca na co dzień w Fort Carson w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych. W ramach pierwszej rotacji ABCT dowództwo brygady oraz batalion inżynieryjny i wsparcia brygady, 3. Batalion 29. Pułku Artylerii i 4. Batalion 10. Pułku Kawalerii będą stacjonowały w obiektach wojskowych w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Z Polski część elementów ABCT zostanie rozmieszczona w innych lokalizacjach na wschodniej flance NATO. Jeden batalion trafi do państw bałtyckich, jeden do Bułgarii i Rumunii, a jeden wróci do Niemiec" - czytamy dalej w oświadczeniu.

"Wojska amerykańskie choć będą rozmieszczone głównie w zachodniej Polsce, będą działać w całym regionie, na wschodniej flance NATO m.in. będą ćwiczyły i szkoliły się na terenie całej Polski. Przerzut wojsk obecnej rotacji ABCT rozpoczął się już w grudniu zeszłego roku. 6 stycznia Amerykanie rozpoczną rozładunek w niemieckim porcie Bremerhaven i stamtąd przemieszczą się do miejsca zgrupowania w Polsce" - wyjaśnia Misiewicz.

ol/Polskie Radio - IAR, MON.gov.pl