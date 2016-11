Macierewicz: Dziś możemy się czuć bezpiecznie!

reklama

– Gdy myślimy o patriotyzmie, myślimy o wielu jego postaciach. Myślimy o rodzinie, przemyśle, gospodarce. Nigdy nie wolno nam zapomnieć o czynie zbrojnym, bo on jest istotą i fundamentem niepodległości państwa polskiego – mówił w Świebodzinie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W sobotę, szef resortu obrony wziął udział w obchodach „Tygodnia Patriotycznego” w Świebodzinie. Razem z mieszkańcami miasta oraz przedstawicielami lokalnych władz, szef MON obejrzał inscenizację historyczną działań bojowych z czasów II wojny światowej, z udziałem żołnierzy oraz harcerzy. Rekonstrukcja przedstawiała działania III Zgrupowania „Lisa” z Podkarpacia, opracowane na podstawie relacji śp. por. Karola Podrazy.

Bezpośrednio po zakończeniu rekonstrukcji, odbył się pokaz dynamiczny wyszkolenia żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Zorganizowany został także pokaz statyczny sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

Na zakończenie uroczystości szef MON podziękował żołnierzom z Międzyrzecza, jak i tym, którzy dziś na terenie Polski i poza jej granicami pełnią służbę, za ich ofiarność i poświęcenie, za wzorowe współdziałanie z sojusznikami. Szef resortu podkreślił, że dziś możemy się czuć bezpiecznie. Przywołując postanowienia, które zapadły na szczycie NATO minister zaznaczył, że udało się nam przeprowadzić historyczną decyzję. Na naszych ziemiach będą mogli stacjonować nasi sojusznicy z NATO. Nie będziemy już nigdy osamotnieni, nie będziemy już musieli przeżywać goryczy klęski i goryczy porzucenia naszych sojuszy. Będziemy razem z armią amerykańską, razem z armią brytyjską, razem z armią francuską i razem z żołnierzami niemieckimi, którzy będą stacjonować na Litwie.

Mówiąc o naszych sojusznikach, minister Antoni Macierewicz zaznaczył, że siła NATO jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa, ale zawsze będziemy pamiętali, że bez własnej zdolności walki, bez własnej możliwości obrony naszej ojczyzny, żadne sojusze nam nic nie zagwarantują.

Szef MON, mówiąc o fundamentach polskiej armii, zwrócił uwagę na rolę młodzieży, na rolę tworzonej Obrony Terytorialnej. - Łącznie będzie ich [żołnierzy OT] 53 tysiące, jedna trzecia przyszłej armii polskiej, która w najbliższych latach musi liczyć co najmniej 150 tysięcy żołnierzy. To jest minimum, jakie potrzebne nam jest, by samodzielnie być zdolnym do stanowienia istotnej części, istotnego wkładu we wspólny wysiłek sprzymierzonych. Polska chce pokoju, Polska chce spokoju, Polska chce odbudowy własnej siły gospodarczej - mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W sobotę minister Antoni Macierewicz odwiedził również koszary 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Podczas wizyty płk Piotr Malinowski zapoznał szefa resortu obrony z historią i tradycjami Brygady, a żołnierze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez 17 WBZ. Na zakończenie wizyty w koszarach międzyrzeckiej brygady, szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem żołnierzy 17 WBZ, którzy polegli na misjach poza granicami kraju.

