Macierewicz: Dość obrażania Polski! Putin musi wziąć odpowiedzialność za katastrofę!

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24 odniósł się do skandalicznych słów Władimira Putina podczas dorocznej konferencji prasowej.

Rosyjski przywódca został zapytany przez dziennikarza TVN o katastrofę smoleńską.

"Jeśli w samolocie były wybuchy - samolot skąd wyleciał, z Moskwy? Z Warszawy - to znaczy, tam je podłożono. Czy przedostali się rosyjscy agenci i podłożyli materiały wybuchowe, czy jak? Szukajcie w takim razie u siebie"- odpowiedział prezydent Federacji Rosyjskiej. Putin zapewniał również, że żadnych wybuchów nie było- kwestia ta została zbadana "przez ekspertów ze strony polskiej i z rosyjskiej".

Minister Macierewicz stwierdził w Polskim Radiu 24, że przyszedł czas, aby rosyjski prezydent "spojrzał wreszcie prawdzie w oczy". Szef MON zwrócił uwagę, że w momencie, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej, Władimir Putin był premierem Federacji Rosyjskiej, a po tragedii, jako premier, był przewodniczącym komisji, która miała zbadać jej przyczyny.

"Dwie eksplozje, które ostatecznie zniszczyły Tu 154 zostały w sposób bezsporny zidentyfikowane przez oficjalną ekspertyzę, zamówioną i uznaną przez państwową komisję, której przewodził minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller"- podkreślił minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz podkreślił, że niedawno zostały ujawnione "próby ukrycia tej sprawy", dlatego też rosyjski prezydent powinien stanąć w prawdzie, "powinien mieć odwagę, by przyjąć odpowiedzialność za to, co się stało". Tymczasem- zauważył szef MON- Putin próbuje "obrażać kraj, którego przywódcy polegli na ziemi smoleńskiej koło Katynia".

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl