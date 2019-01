Macierewicz: Czy Tusk przestanie rozsiewać nienawiść?

erav 15.1.19 22:01

Ja wierzę, (albo lepiej "jestem przekonana") , że obie strony są absolutnie pewne i głęboko wierzą, że odpowiedzialność za zdziczenie retoryki i obyczajów oraz nędzny styl walki politycznej - ponosi druga strona.Obie strony wierzą w swoją niewinność i obarczają konkurencję --->To nie my! To oni !!!

PO i PiS partie bardzo podobne do siebie. Jak dwie strony tego samego, gnijącego medalu, który powinien znaleźć się już w muzeum a politycy z PO-PiS w gabinetach figur woskowych.