Macierewicz: Ciężka brygada NATO dotrze do Polski już w styczniu

– Grupy bojowe będą zdolne do natychmiastowego użycia, natychmiastowej walki. Łączne będzie to około 6 tysięcy żołnierzy – powiedział w programie „Minęła dwudziesta”, w TVP Info szef MON Antoni Macierewicz o ustaleniach, dotyczących wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Już w styczniu ma się pojawić w Polsce ciężka brygada amerykańska.



„Realne zagrożenie użycia broni jądrowej”, „Rosja nie ma zamiaru nikogo atakować”

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz był gościem „Minęła dwudziesta”, gdzie zdradził najnowsze ustalenia, dotyczące wschodniej flanki NATO. Skończyło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu w Brukseli.



„Wszystko zostanie przyspieszone”



Szef MON wyjaśnił, że zmiany dotyczą głównie terminów. – Wszystko zostanie przyspieszone. Ciężka brygada amerykańska będzie dyslokowana już w styczniu. A grupa bojowa będzie dyslokowana tak, by na początku kwietnia stacjonować w miejscach docelowych – w Bemowie Piskim i Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie)– powiedział. Łączne będzie to około 6 tys. żołnierzy. Wyjaśnił, że w grupie bojowej też będą głównie Amerykanie i głównie ich sprzęt.



Ministrowie obrony państw NATO potwierdzili ustalenia z Warszawy

Macierewicz wyjaśnił, że niezależnie od tego będą także stałe magazyny poza granicami Polski, zawierające sprzęt dla żołnierzy. Ci uzupełnialiby grupy bojowe, gdyby zaistniała konieczność sprowadzenia większej liczby wojsk, w razie agresji. Ich lokowanie ma rozpocząć się w przyszłym roku.



Seria prowokacji



Szef MON przyznał, że wpłynięcie rosyjskich okrętów wojennych na Bałtyk było komentowane na spotkaniu ministrów obrony narodowej w Brukseli. Przyznał, że wszyscy byli tym zaniepokojeni i pojawiły się głosy o dążeniu Rosji do zmiany układu sił na Bałtyku. – To są okręty, które mogą przenosić broń atomową. W sposób oczywisty jest to powodem do dużego zaniepokojenia – dodał. – Mamy do czynienia z całą serią prowokacji i działań potęgujących napięcie ze strony rosyjskiej – powiedział i dodał, że Rosja przekroczyła już linię szantażu i presji. – W Brukseli postanowiono, że grupy bojowe będą zdolne do natychmiastowego użycia, natychmiastowej walki – wyjaśnił.

JJ/TVP Info

28.10.2016, 9:00