Macierewicz: Bezrobocie i emigracja to przekleństwo polskich rodzin

Szef MON, Antoni Macierewicz w swoim cotygodniowym felietonie na antenie Telewizji Trwam podsumował 16 miesięcy rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Minister zwrócił szczególną uwagę na walkę obecnego rządu z bezrobociem wśród Polaków.

"[Bezrobocie- przyp. red.]To przekleństwo polskich rodzin, to przekleństwo Polaków, to co sprawiło, że tak wielu ludzi wyemigrowało za chlebem z Polski, niemal tak jak w XIX wieku gdy polscy rolnicy, polscy chłopi wyjeżdżali gdzie się da – do Brazylii, Argentyny - by szukać możliwości wyżywienia się. Tak teraz Polacy poszukali chleba poza Polską, osłabiając w sposób oczywisty nasze możliwości rozwoju"- mówił Antoni Macierewicz. W ocenie szefa MON, po tych 16 miesiącach "prawie nie ma w Polsce bezrobocia".

Skąd w Polsce wzięła się tak trudna sytuacja na rynku pracy?

"Dlaczego? Bo nie było pracy. Dlaczego? Bo likwidowano zakłady pracy. Dlaczego likwidowano zakłady pracy? Bo władzę objęła oligarchia, która karmiąc się propagandą, prezentując na niebieskim ekranie wspaniałe możliwości polski, w istocie niszczyły świat pracy, niszczyły polską gospodarkę, niszczyły możliwości rozwoju"- tłumaczył minister.

Macierewicz mówił również o wydatkach polski na obronność. Szef MON zwrócił uwagę, że polska armia realizuje program modernizacji i po raz pierwszy od 10 lat udało się wydać wszystkie przeznaczone na to pieniądze.

"Jesteśmy powszechnie szanowani, jako jedno z najskuteczniejszych państw NATO, należymy do wąskiego klubu 5 państw na świecie w ramach Sojuszu, które są zdolne przeznaczać ponad 2 procent PKB na zbrojenia, nie tracąc, ale zwiększając dynamikę rozwoju".

Minister zwrócił uwagę, że jednocześnie rząd odbudowuje polskie stocznie.

17.03.2017, 16:10