Macierewicz: 16 grudnia to był tylko sprawdzian. Będą gorsze

„To, co przeżywaliśmy w grudniu było tylko pewnym sprawdzianem” – mówił szef MON, Antoni Macierewicz w rozmowie z reporterką serwisu niezalezna.pl.

Pytany o to, czy będziemy mieli jeszcze do czynienia z kolejnymi „ciamajdanami”, minister odpowiedział:

„Będzie niewątpliwie nieporównanie trudniej. To, co przeżywaliśmy w grudniu było tylko pewnym sprawdzianem - gdzie są słabe, a gdzie są silne punkty odradzającej się odbudowywanej Polski. [...] Obawiam się, że wyzwania będą nieporównanie trudniejsze i nieporównanie bardziej radykalne z tamtej strony”

Szef MON mówił też o tym, że w Polsce utworzony został „front antywartości:, złożony z osób, którym nie podobają się wyniki ostatnich wyborów:

„To są ludzie, którzy wprost mówią, że trzeba doprowadzić w Polsce do wojny domowej, którzy wprost mówią, że demokracja się nie sprawdziła, bo wybrano nie tych, co trzeba, więc należy przy pomocy, broni i akcji bezpośredniej doprowadzić o obalenia rządu polskiego i zniszczenia władzy narodowej. Przyjrzyjcie się państwo bliżej temu, co rodzi się na zapleczu, bo to, co państwo widzicie, to jest dopiero pierwsze podejście, to jeszcze nie jest to, co nas czeka”

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl

31.01.2017, 20:30