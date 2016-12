Maciej Świrski: Ustrój IIIRP jest oligarchią magnacką

reklama

reklama

Maciej Świrski

Ustrój IIIRP, podobnie jak i I Rzeczypospolitej w XVIII w., jest oligarchią magnacką, tyle że tym razem tymi oligarchami i magnatami byli (i są niestety dalej) ludzie wywodzący się z komunistycznej nomenklatury i służb. I jak wtedy, do momentu uzyskania przewagi przez obóz patriotyczny, wpływ mocarstw ościennych na sprawy wewnętrzne Polski był przemożny, a teraz starają się go za wszelką cenę odzyskać. Zanegowanie tego ustroju przez obóz patriotyczny pod koniec XVIII wieku wywołało najpierw wściekłe wycie propagandowe oligarchów i ich klientów wspomagane przez mocarstwa ościenne, a potem zawiązanie spisku i obalenie władz konstytucyjnych, przy pomocy wewnętrznych agentów wpływu i ingerencji Rosji i Prus.



Nie wiemy jeszcze, czy przy tej dzisiejszej historycznej powtórce spisek tego rodzaju został zawiązany, gdy skorumpowany ustrój jest broniony pod pozorem „obrony wolności” przez klientelę magnacką.



Jedno jest pewne, dzisiejszy obóz patriotyczny nie może pozwolić na recydywę Targowicy. Nasze położenie geopolityczne ani sąsiedzi nie zmienili się od XVIII wieku, a to z kolei powoduje działanie podobnego rodzaju mechanizmów. Zauważmy, że wtedy, gdy zaczynała się próba reformy I Rzeczypospolitej w XVIII wieku Rosja była zaangażowana na południu w wojnę z Imperium Osmańskim.

Jak to wszystko lubi się powtarzać, a my powinniśmy się uczyć na błędach z przeszłości. I jeśli nie chcemy po raz drugi przegrać Polski, pewnie tym razem na zawsze, obóz patriotyczny powinien w tych dniach być maksymalnie zmobilizowany.



Żródło tekstu: https://www.facebook.com/maciej.lis.swirski

30.12.2016, 23:15