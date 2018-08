Maciej Pawlicki: Pewne działania mają charakter zdrady

„Mam nadzieję, że polskie służby wiedzą dużo więcej o tej organizacji, niż podają media. Działalność tej firmy lobbystyczne, bo inaczej nie można tego nazwać, pod przykrywką NGO jest groźna” - stwierdził Maciej Pawlicki. Odnosił się tym samym do kwestii wydalenia z Polski i Unii Europejskiej na Ukrainę Ludmiły Kozłowskiej.

W rozmowie w programie „Salon Dziennikarski” dodał przy tym, że to rozmontowywanie gotowości duchowej wewnątrz narodu do przetrwania i ocenił, że jest to sytuacja groźniejsza od braku fregat.

Dalej zaś podkreślał:

„Są pewne działania, które opozycja robi z głupoty, ale niestety pewne działania mają charakter zdrady”.

dam/TVP,Fronda.pl