reklama

Fot. YouTube reklama

Szokujące dla wielu słowa wypowiedział na antenie TVP Info pewien Francuz. Zauważył on, że mamy szczęście, że żyjemy w Polsce, gdyż jego kraj zniszczony został przez lewaków. Powiedział wprost o Francuzach: "żyjemy pod dyktaturą lewactwa kulturalnego i liberalizmu gospodarczego". Dodał też, że KOD i Nowoczesna robią dokładnie to samo, co robiły francuskie partie i organizacje, które doprowadziły do upadku tego kraju. Koniecznie zobacz!

dam/YouTube,Fronda.pl

16.11.2016, 9:45