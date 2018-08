''Macie opuścić tę ziemię!''. Ekoterroryści wysadzili blok w Bielsku-Białej?!

Do 6 sierpnia macie czas wstrzymać roboty i wydać oświadczenie o akceptacji tych warunków! Do 31 października pozostałe bloki, które wciąż stoją, mają zostać rozebrane, plac budowy uprzątnięty, ogrodzenie zdjęte, a Wy macie opuścić tę ziemię!" - czytamy w oświadczeniu organizacji "Brygada Wschód".

List w imieniu szerzej nieznanej organizacji "Brygada Wschód" wysłała anonimowa osoba ukrywająca się pod pseudonimem "łączniczka Pocahontas". Trafił on do lokalnych mediów, które informowały o wybuchu w powstającym budynku wielorodzinnym.

Jak się okazuje ekoterrorystycznej organizacji chodzi o natychmiastowe zakończenie budowy, ponieważ wcześniej w tym miejscu znajdował się las.

"Za kilka lat, znów wyrośnie tam las, tak jak było kiedyś!" - napisali.

Jak informują lokalni dziennikarze z portalu bielsko.info już kilka miesięcy wcześniej doszło do ataku w tym samym miejscu. Wówczas to nieznany sprawca miał podpalić sprzęt budowlany zostawiając informację "Odejdźcie stąd! Zostawcie te ziemie w spokoju! To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie!".

mor/bielsko.info/Fronda.pl