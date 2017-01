Machałek: To, co robi opozycja, to groteska

reklama

Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości goszcząc w studio TVP Info, stwierdziła że działania opozycji w Sejmie zasługują na miano groteski.

"Nie interesuje mnie konflikt w PO i sytuacja Grzegorza Schetyny" – powiedziała w programie „Gość poranka” w TVP Info Marzena Machałek z PiS. Jak podkreśliła, posłowie jej ugrupowania chcą normalnie obradować i pracować, bo tego oczekują Polacy. Jej zdaniem to co robi opozycja w Sejmie to groteska, ośmieszanie powagi izby.

Jak mówiła, chciałaby, aby sejmowy protest dobiegł już końca:

"Cały czas mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje, nie jest prawdą. Chciałabym, żeby to już się zakończyło i żebyśmy spuścili na to zasłonę miłosierdzia, bo to trudno komentować. To kwestia kultury politycznej. Takich zachowań sobie nie wyobrażam, że można stanąć i zablokować fotel marszałka" – mówiła.

Posłanka jest optymistką i ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia, bo PiS wyciąga rękę i chce, by „ten protest opozycji przestał gorszyć Polaków”.

"Jest walka o przewodnictwo w opozycji między Petru i Schetyną" – podkreśliła.

Pozytywnie oceniła ugrupowanie Kukiz’15:

„To opozycja twarda, mocna, bez taryfy ulgowej. Jej krytyka jest konstruktywna”.

emde/tvp.info

9.01.2017, 13:28