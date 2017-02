Machałek: Popieramy europejskie aspiracje Ukrainy

reklama

Marzena Machałek z PiS powiedziała, że Polska popierała i będzie popierać europejskie aspiracje Ukrainy, ale dodała, że nie ma zgody na gloryfikację postaci Bandery. Komentowała też sprawę poparcia Polski dla Donalda Tuska w kwestii reelekcji na szefa Rady Europejskiej.

Brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na dwóch wysokich rangą dyplomatów z UE napisał w czwartek, że prezes PiS Jarosław Kaczyński odmówił ostatnio poparcia reelekcji Tuska w prywatnych rozmowach, w tym podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. „Zamiast tego zasugerował, że Polska może wystawić europejski nakaz aresztowania Tuska” – podał dziennik.

W niedzielę wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapewniał, że nie ma takich planów. Do jego słów odniosła się Marzena Machałek.

"Tego nie możemy przesądzać, tego nie będzie wystawiał wiceminister – podkreślała posłanka PiS.

Dodała, że „jeżeli byłyby postawione zarzuty, a on by się nie zgłaszał, to wtedy taki europejski nakaz byłby zasadny”.

Pytana o relacje polsko-ukraińskie stwierdziła, że Polska ma „problem z polityką historyczną Ukrainy”.

"My nie możemy pogodzić się z tym że oni budują swoją tożsamość na bohaterach, których my nie możemy zaakceptować" – stwierdziła Machałek, odnosząc się do postaci Bandery. Dodała jednocześnie, że Polsce zależy na dobrych relacjach z Ukrainą.

Zapewniła także, że „Polska będzie wspierała europejskie aspiracje Ukrainy”. Dodała, że polskie poparcie nie oznacza, że dla Ukrainy będzie to proces łatwy.

"Nie mam takiego wrażenia, żeby te europejskie aspiracje na Ukrainie wygasły. One może teraz nie są pierwszoplanowe, mają wojnę, tam giną ludzie" – podkreślała Machałek.

W sobotę uczestnicy antyrządowych protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie z przełomu 2013 i 2014 roku uczcili pamięć zabitych w tym miejscu ludzi, ofiar z jednego najbardziej krwawych dni tzw. rewolucji godności na Ukrainie. Falę największych manifestacji i protestów na Ukrainie od rozpoczęły się w odpowiedzi na odłożenie przez prezydenta Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

20.02.2017, 10:15