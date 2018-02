Ma tupet. Gawłowski: Idą po mnie! Będę pierwszym więźniem politycznym IV RP

„Takie mam uczucie, że idą po mnie. Może tak, może dojdą, może nie. Będę pewnie pierwszym więźniem politycznym IV RP, bo PiS się prędzej czy później skończy, a te podstawy, na których idą po mnie, jak pan powiedział, że są żenujące i dyskredytujące dla prokuratury” - stwierdził dziś w rozmowie z Konradem Piaseckim w Gościu Radia Zet Stanisław Gawłowski z PO, którzy zrzekł się niedawno immunitetu.

Według Gawłowskiego PiS kroczy drogą Erdogana i Orbana poprzez kompromitowanie oraz wsadzanie do więzienia polityków opozycji. Już teraz Gawłowski wieszczy, że PiS zacznie w końcu więzić także dziennikarzy!

Stwierdził też, że nie zrezygnuje ze stanowiska sekretarza generalnego PO. Jako powód podał zachowanie PiS „w sytuacji Kamińskiego, Wąsika i Obajtka”.

Podkreślał też oczywiście, że jest niewinny. Dalej dodał:

„Nie boję się PiS-u. PiS nie jest straszny, jest śmieszny, niebezpieczny, badziewny, ale nie boję się PiS-u. Nawet gdyby mnie mieli zamknąć, ja to przeżyję. Jako młody człowiek zdarzyło mi się mieć odwiedziny prokuratora i wtedy też policji politycznej, ona się wtedy nazywała SB. Jak porównuję działanie w tamtym czasie w swojej głowie na to, co mnie spotkało, to to się niewiele różni. Wtedy przeżyłem, przeżyję i dzisiaj. Wielka komuna padła, PiS też padnie”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl