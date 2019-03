Łukaszewicz miał startować z Nowoczesnej. Kandydaturę zablokował... Schetyna

Znany aktor Olgierd Łukaszewicz wystartuje do Parlamentu Europejskiego z list partii Wiosna. Jak się okazało, pierwotnie miał jednak startować z Koalicji Europejskiej.

Łukaszewicz przyznał, że w ugrupowaniu Roberta Biedronia podoba mu się to, "że mają i Kościuszkę i dąbrowszczaków".

"Chciałbym im wnieść Jastrzębowskiego i jego Konstytucję dla Europy z XIX wieku. (Biedroń- przyp. red.) Przekonał mnie odwagą, świeżością sformułowań i widzeniem rzeczy takimi, jakie one są. W moim wieku mam dosyć zagadki życia, która ucieka w cud, transcendencję i tajemnicę życia. Chylę czoło przed zagadką LGBT. Z wrażliwością podchodzę do tych ludzi. Znałem wielu i przez tyle lat w swoim środowisku widziałem. Czas to odczarować"- mówił gość Radia ZET.