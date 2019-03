Łukaszenka przyjedzie do Polski?

Andrzej Malik 20.3.19 20:23

A co Frondelek pisał o Łukaszence? "Łukaszenka grozi: Razem z Rosjanami odpowiemy na rozmieszczenie amerykańskiej bazy w Polsce". Albo "Łukaszenka przygotowany do wojny. Rozda broń!". To jest mocne: "Żałosne. Łukaszenka o Rosji: To nasz Anioł Stróż". No i wreszcie Wielki Finał: "Łukaszenka: Białoruś jest forpocztą Rosji na kierunku zachodnim". Tja..... Godny gość, godny.