Łukaszenka podbija serca... Rosjan

Tak właśnie Białoruś ocenia 68 proc. rosyjskich respondentów (maksimum było w 2015 r. – 72 proc.), Kazachstan – 52 proc. (to najwyższe oceny w historii badań). Następny w kolejności jest Azerbejdżan (16 proc. to maksymalna wartość w ciągu ośmiu lat), dalej w rankingu pojawia się Armenia (14 proc.), Gruzja (12 proc.), Uzbekistan (10 proc.). Ukraina jest na ostatnim miejscu – zaledwie 2 proc..

Tradycyjnie, bardziej pozytywny stosunek do tych krajów wskazują raczej przedstawiciele starszego pokolenia niż ludzie młodzi. Najniższy wskaźnik obu ocen w porównaniu z resztą odnotowuje Ukraina z wynikiem 1 proc.

W „narodowym rankingu” zaufania do szefów państw Wspólnoty Niepodległych Państw pierwszą i drugą pozycję zajmują prezydenci Białorusi i Kazachstanu. I co warte uwagi, od 2010 roku, od kiedy przeprowadza się pomiar, ocena Aleksandra Łukaszenki wzrosła czterokrotnie – z 16 proc. w 2010 roku, do 65 proc. w 2018 r.