Łukaszenka ma problem! Rosja i USA rozgrywają Białoruś

Przypomnijmy raz jeszcze słowa ambasadora Rosji w Mińsku Michaiła Babicza; „jakikolwiek atak na Białoruś zostanie uznany za atak na Rosję – ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami” – mówił wysłannik Putina w reakcji na zapowiedź ministra obrony RP Mariusza Błaszczaka, dotyczącą odtworzenia w Suwałkach pułku. Komentując zaś utworzenie bazy wojsk amerykańskich w Polsce stwierdził; „mamy z białoruskimi partnerami w tej części absolutne porozumienie, mamy regionalne zgrupowanie wojsk i sił, mamy sformowane wszystkie komponenty niezbędne zarówno do obrony jak i odpowiedzi militarnej”. Ambasador zapewnił też, że Białoruś jest „całkowicie chroniona (przez Rosję) i może być absolutnie spokojna”.

Jakie zatem emocje targają prezydentem, któremu w ciągu trzech dni bezpieczeństwo gwarantowali przedstawiciele dwóch państw o największym potencjale nuklearnym na planecie?

Wydaje się, że mimo wszystko sen z powiek spędza białoruskiemu przywódcy gotowość Rosji do obrony Białorusi „jak własnego terytorium”. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nikt o atakowaniu Białorusi nawet nie myśli. Przy czym powodem dla wzmocnienia rosyjskiej obecności wojskowej ma być właśnie powstanie (jak do tej pory wirtualno- deklaratywnej) amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. W odpowiedzi na co, jak twierdzą dobrze poinformowane źródła bliskie Kremla, Władimir Putin zdecydowanie „rekomenduje” swojemu białoruskiemu sojusznikowi stworzenie najpierw „wspólnej” bazy obrony powietrznej wyposażonej w nowoczesne rosyjskie systemy rakietowe, a gdy już rozpocznie się budowa Fort Trump, chce zbudować własną bazę wojskową na Białorusi. Przy czym nie chodzi raczej o „symboliczna strukturę”, typu baza lotnicza w Bobrujsku, której powstanie udało się Łukaszence skutecznie odroczyć.