Łukaszenka grozi: Razem z Rosjanami odpowiemy na rozmieszczenie amerykańskiej bazy w Polsce

– Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych – mówił o tym w Mińsku: nie zamierzamy z wami walczyć. Dlatego nie musicie instalować dodatkowych baz. W przeciwnym razie my z Rosjanami będziemy musieli na to odpowiedzieć. Oznacza to, że będziemy musieli coś rozmieścić, żeby przeciwdziałać, powiedział Łukaszenka podczas rozmowy z mieszkańcami miejscowości Bołbasovo w powiecie orszańskim, gdzie przebywał z wizytą, informuje serwis prasowy Łukaszenki.

– Nie jesteśmy idiotami i oczywiście zareagujemy na to. Z naszym głównym sprzymierzeńcem zastanawiamy się, jak się temu przeciwstawić i znaleźć adekwatną odpowiedź w tej sytuacji. Nie jesteśmy z Rosją tak bogaci, ale my oczywiście o tym myślimy, choć nie chcielibyśmy, mamy na co wydawać pieniądze. A Trump to nawet pewnie nie myśli, że istnieje taka mała Białoruś, że ludzie tu mieszkają. Byłem zwolennikiem Trumpa, ale teraz wydaje mi się, że to wszystko jest grą. Ale takie rozmowy o broni nuklearnej, machaniu rakietami są szkodliwe, a Donald, jako młody wciąż polityk, tego nie rozumie, powiedział Łukaszenka na otwarciu posiedzenia w Mińsku.