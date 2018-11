Łukasz Warzecha: Dekoncentracja mediów w praktyce

Na łamach portalu ,,Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich'' Warzecha wskazuje po pierwsze, że zwykłe zabronienie Niemcom posiadania mediów w Polsce jest prawnie po prostu niemożliwe. ,, Wydaje się, że nie wszyscy rozumieją, iż żadne państwo UE nie może wprowadzić na swoim terytorium zasad, blokujących jedną z czterech podstawowych wolności Unii, czyli przepływu ludzi, usług, kapitału lub towarów. Dlatego nie ma prawnej możliwości – i nie ma takiego prawodawstwa żaden kraj UE – zablokowania inwestycji medialnych (lub jakichś innych) jakiegokolwiek państwa unijnego w innym państwie unijnym. Owszem, można by to teoretycznie zrobić względem kraju spoza UE, choć i tutaj na przeszkodzie mogą stać innego rodzaju umowy, wielostronne bądź dwustronne'' - pisze Warzecha.

Dalej autor zwraca uwagę, że tak naprawdę trudno jest wskazać jednoznacznie, kto działa wbrew polskiemu interesowi. ,,Kategoria działania „wbrew polskiemu interesowi” jest bardzo groźna z punktu widzenia wolności słowa i kontrolnej roli mediów. Jeśli odejdziemy od retoryki czysto wiecowej i zadamy sobie pytanie: czym jest działanie wbrew polskiemu interesowi w sferze mediów, okaże się, że poza przypadkami absolutnie oczywistymi, które i dziś podlegałyby sankcjom na podstawie istniejących przepisów (jak nawoływanie do secesji części państwa), reszta jest szarą strefą, w której wszystko zależy od definicji. Istnieje obawa, że dla sporej grupy polityków interes państwa choćby podświadomie jest utożsamiany z interesem partii rządzącej. Zatem krytykowanie rządu będzie wystarczającym powodem, aby wymierzyć działania dekoncentracyjne w dane medium'' - pisze.

Warzecha zastanawia się też, kto tak właściwie miałby przejąć media po ich dekoncentracji. Polski kapitał, pisze, jest bardzo ograniczony, a to oznacza, że przedsiębiorcy musieiby korzystać z pieniędzy spółek skarbu państwa. Tymczasem jeżeli Skarb Państwa ,,wyłoży kilkaset lub przynajmniej kilkadziesiąt milionów na jakieś medialne przedsięwzięcie, to nie po to, żeby następnie umyć ręce, zainstalować w danym medium niezależnego redaktora naczelnego i pozwolić, żeby kierował się swoimi poglądami i sumieniem. Skutkiem takich ruchów będzie po prostu powstanie grupy mediów uzależnionych od władzy'' - zauważa.