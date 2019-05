Foster 12.5.19 18:23

Mieli nikomu nic nie mówić, ale powiedzieli (po wielu latach) - czy zgrzeszyli ? Oczywiście sarkazm i poczucie bezsilności przeze mnie przemawia. Trudno mi również zrozumieć postępowanie polskich biskupów. Jeden wprost pisze do zgłaszającej przestępstwo (pani doktor), że Kuria wie o tym, że mają takiego pedofila i że go przenieśli do innej parafii i że to biedaczysko przyrzekło, że już więcej tego nie będzie robił. Arc.Głodź wiedząc, że ks. prałat Cybula był gwałcicielem małego chłopca, w czasie pogrzebu podkreśla ogromne zasługi zmarłego. No ręce opadają. Poproszony przez dziennikarkę o wyjaśnienia odpowiada, że to wszystko jest kłamstwem. O co tu chodzi -. czy to jakaś mafia czy jeszcze istyutycja zaufania publicznego.