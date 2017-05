Łukasz Rzepecki dla Frondy: Zmiana Konstytucji? Mogłaby nastąpić bliżej niż nam się wydaje, bo przed 2020 rokiem!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Prezydent Andrzej zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie zmiany Konstytucji. Jak bardzo to referendum jest potrzebne Pana zdaniem?

Łukasz Rzepecki, klub parlamentarny PiS: Jestem zdecydowanym zwolennikiem przeprowadzenia takiego referendum. Obecnie obowiązująca Konstytucja w wielu miejscach wymaga poprawek i dookreślenia kompetencji i relacji pomiędzy władzami w naszym kraju. Dla każdego, kto obserwuje życie polityczne w naszym kraju nie powinno to rodzić żadnych wątpliwości. Po ponad 20 latach funkcjonowania Konstytucji warto zapytać Polaków czy chcą jej zmian czy też utrzymania jej obecnych zapisów i rozwiązań, które wprowadziła w życie.

Myśli Pan, że frekwencja będzie spora - jeśli oczywiście dojdzie do tego referendum?

Wydaje mi się, że tak. Sprawa jest niezwykle ważna i jestem przekonany, że Polacy też tak uważają. Dodatkowo warto pamiętać, że referenda w Polsce odbywają się niezwykle rzadko, więc mam nadzieje że będzie wysoka frekwencja.

Prezydent spotkał się też z ostrą krytyką opozycji, która mówi, że zamiast zmieniać Konstytucję powinniśmy zmienić prezydenta. Czy to nie dziwne, przecież jeszcze niedawno Tusk sam chciał tej zmiany?

Muszę przyznać, że sam byłem zaskoczony takim zachowaniem opozycji. To pokazuje tylko po raz kolejny, że mamy do czynienia z nie poważnymi ludźmi, którzy są zainteresowani biciem politycznej piany, a nie poważną debatą publiczną. Tak jak Pan wspomniał, nie tak dawno temu Donald Tusk proponował zmianę Konstytucji i wtedy mieliśmy do czynienia z zachwytem wielu środowisk, nie tylko politycznych, ale także i dużej ilości mediów, które teraz takie działania krytykują. Jest to co najmniej dziwne. Wielu z tych, którzy obecnie krytykują pomysł zmiany Konstytucji uczestniczyło w tworzeniu obecnej, która ewidentnie wprowadziła zapisy odpowiadające ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, była ona swego rodzaju kompromisem pomiędzy elitami Polski lat 90. Pan Prezydent RP Andrzej Duda jestem tego pewien myśli innymi kategoriami i nie interesuje go obecna sytuacja polityczna, a wprowadzenie dobrych rozwiązań i takiego podziału kompetencji między organami naszego kraju, aby maksymalnie zredukować te złe sytuacje, które przez wiele lat miały miejsce.

Czy ostatecznie w bliższej przyszłości dojdzie Pana zdaniem do zmiany Konstytucji? Jeśli tak to kiedy mniej więcej?

Powiem tak, jeżeli spełnione zostaną przesłanki Konstytucyjne do zmiany naszej ustawy zasadniczej to nie wyobrażam sobie, aby Parlament nie przygotował odpowiednich regulacji i nie wypełnił woli Suwerena wyrażonej w referendum. Co do tego kiedy cała procedura miałaby się zakończyć jest to niezwykle trudne do ustalenia, ale wydaje mi się, że ewentualne nowe regulacje mogłyby wejść w życie przed 2020 rokiem.

Dziękuję za rozmowę.

9.05.2017, 8:45