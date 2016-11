Międzymorze: Zacieśnijmy więzy z Chinami! Ł. Rzepecki dla Frondy

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jak podsumowałby Pan spotkanie w Rydze. Co takiego ważnego wydarzyło się na szczycie Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia?

Łukasz Rzepecki, klub parlamentarny PiS: Forum współpracy CEEC-China (16+1) ma już pięć lat. W grupie "16+1", która spotyka się w sobotę w Rydze, oprócz Chin znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia. Spotkanie w Rydze oceniam pozytywnie ponieważ poza wydarzeniami/ustaleniami o których wspominam poniżej, szczyt tak jak mówiła Premier Beata Szydło jest również okazją do pokazania jedności regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To ważne ponieważ szesnaście państw europejskich ma pomysł na to, w jaki sposób budować i rozwijać relacje z Chinami po to, by realizować ważne programy i projekty gospodarcze w regionie np. budowa trasy Via Carpatia.

W jakim stopniu to spotkanie wpisuje się w plany strategiczne rządu?

Jak podkreśliła premier Beata Szydło, "Polska wiąże duże nadzieje z rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami". Zależy nam na szeroko pojętej współpracy gospodarczej, takiej jak realizacja konkretnych projektów transportowych, morskich i kolejowych. Będziemy również takie propozycje składali również z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego i transportowego. Ponadto ponowiliśmy tym razem skutecznie deklarację w sprawie gotowości utworzenia w naszym kraju sekretariatu do spraw morskich 16+1 w 2017 roku, a premier Beata Szydło wzięła również udział w otwarciu Forum Biznesu organizowanego przy okazji szczytu.

Na czym głównie zależny Polsce, na czym powinno nam zależeć w relacjach z Chinami?

Chiny są w tej chwili drugą gospodarką świata, a według prognoz analityków około roku 2030 wyprzedzą USA stając się największą gospodarką świata. Chiny to również jedno z najbardziej zmilitaryzowanych państw na świecie z jedną z największych armii i co najważniejsze Chiny to bardzo duży kraj, który zamieszkuje około 1,4 mld ludzi, to ogromny rynek zbytu dla naszych rodzimych przedsiębiorców, szczególnie rolników. Zależy nam głównie na współpracy gospodarczej i politycznej oraz realizacji tak jak odpowiedziałem powyżej konkretnych projektów z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego, transportu i logistyki, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Poza dialogiem z Chinami co jeszcze ustalono na szczycie?

Oprócz rozmów i spotkań dwustronnych na szczycie podpisano dwa dokumenty: Riga Guidelines oraz China - CEEC Riga Declaration. Zapadała decyzja o woli 16 państw i Chin, aby uruchomić sekretariat do spraw morskich w Polsce. Będzie to instytucja, która będzie sprzyjała aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego. W ramach grupy 16+1 został ustanowiony fundusz prorozwojowy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również wyraźna wola ze strony państwa chińskiego, żeby znosić wszelkie bariery w zakresie importu, a z Polski eksportu, produktów rolno-spożywczych. Przypomnę , że do tej pory były problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych tj. wieprzowiny, wołowiny, jabłek. Teraz jednak bariery będą znoszone, żeby polscy rolnicy mogli w większych ilościach sprzedawać swoje produkty w Chinach.

Jaki jest cel formatu 16 + 1?

Tak jak powiedział rzecznik rządu generalnym celem formatu współpracy 16+1 jest przede wszystkim zacieśnienie relacji gospodarczych z Chinami oraz wypracowywanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju inwestycji i wzrostu wymiany handlowej pomiędzy partnerami. Dlatego niezbędnym jest zintensyfikowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i również morskiej. Tego typu spotkania mają przyczyniać się do wypracowania konsensusu politycznego co do zasadniczych kierunków współpracy w takich obszarach, jak gospodarka, przemysł, rolnictwo, kultura, nauka czy turystyka.

Bardzo dziękuję za rozmowę

