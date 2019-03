Łukasz Kobeszko dla Frondy: Czy Polska doczeka się ,,Fortu Trump''?

Łukasz Kobeszko, publicysta specjalizujący się w problemach Europy Środkowo-Wschodniej : Mamy do czynienia ze stosunkowo dużą inwestycją logistyczną i techniczną, o szacowanej wartości około 260 mln $. Budowa ma się rozpocząć latem i potrwać dwa lata. W magazynie będą przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń. Warto zwrócić uwagę, że o budowie poinformował na razie tylko szef Paktu, Jens Stoltenberg. Pentagon i przedstawiciele struktur wojskowych innych krajów NATO na dzień dzisiejszy na ten temat jeszcze milczą. Podobne magazyny mają powstać także w Niemczech, Belgii i Holandii. Trzeba przyznać, że to pewne novum, bo ostatnio można było odnieść wrażenie, że epicentrum aktywności NATO przeniosło się właśnie na wschód: do Polski, krajów nadbałtyckich, Rumunii i Chorwacji.

Z jednej strony to rzeczywiście świadectwo wzmocnienia obecności NATO w Polsce. Z drugiej jednak, sam fakt istnienia takiego magazynu nie ma aż tak kapitalnego znaczenia jak aktywność stałych baz wojskowych Paktu i najsilniejszego ich elementu, czyli armii USA. Magazyn uzbrojenia to zawsze newralgiczny punkt, w czasie konfliktu zbrojnego jest on zazwyczaj jednym z ważnych celów, które chce zniszczyć lub unieszkodliwić przeciwnik. Fakt, że dana struktura wojskowa lub obronna buduje na danym obszarze magazyn uzbrojenia może też zapowiadać planowane w bliskim horyzoncie czasowym wzmocnienie obecności wojskowej. Istotne jednak jest pytanie, czy automatycznie musi to nastąpić w Polsce, a nie chociażby w sąsiednich Niemczech. Lokalizacja planowanego magazynu: ok. 50 km na wschód od Poznania, to przecież również trochę nieco 100 km do granicy polsko-niemieckiej.