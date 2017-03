Łukasz Adamski dla Frondy o tym co może zatrzymać islam!

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Czy Europa Zachodnia jest już muzułmańska?

Łukasz Adamski, wPolityce.pl: Jeżeli w ogóle będzie ona muzułmańska – to jeszcze nie jest przesądzone. Nie jest tak, że mamy przegraną wojnę cywilizacyjną i na sto procent stanie się ona muzułmańska. Może być tak, że Europa w wyniku ciągle powtarzających się zamachów terrorystycznych przebudzi się i zmieni kierunek polityki względem islamu. Ja jako Polak i Europejczyk, nie chce przyzwyczajać się do tego, że Europa będzie muzułmańska, bo wciąż mam nadzieję, że tak się nie stanie.

Nawet jeśli polityka UE się zmieni to nie zmieni się demografia, która jasno wskazuje, że muzułmanów będzie przybywać, a chrześcijan ubywać….

Tak z tym się zgadzam, jeżeli ten trend będzie się utrzymywał to faktycznie w Europie będzie wkrótce więcej muzułmanów niż chrześcijan, zatem gdy mówię o przebudzeniu Europy, mam też na myśli poprawienie statystyk demograficznych. Dziś widać wyraźnie, że prawica, konserwatyzm odradza się co powoduje, że możemy mieć nadzieję na „lepsze jutro”.

Co gdyby doszło jednak do konfrontacji naszych światów?

Jeżeli doszłoby do jakiejś konfrontacji, to wojna ta będzie bardziej partyzancka, gdyż wielu muzułmanów zamieszkuje UE. Nie dawno mieliśmy do czynienia np. z protestami w Holandii, w którym uczestniczyli muzułmanie protestujący przeciwko rządowi holenderskiemu, wspierając tym samym odległego od nich Erdogana.

Co byłoby w stanie przeciwstawić się islamowi?

Ateizm i liberalizm nie jest w stanie przeciwstawić się islamowi. Nikt nie będzie umierał w imię sztucznie wytworzonych ideologii, w imię ateizmu. Przeciwstawić się islamowi może jedynie cywilizacja chrześcijańska. Bez kontrrewolucji moralnej, ideowej będziemy na przegranej pozycji.

Czy ten problem dotyczy Polski?

W Polsce pewnie przez długie lata jeszcze to nie nastąpi, ponieważ jesteśmy zbyt biednym krajem, aby rzesze muzułmanów chciały do nas przybywać. Jak dla nich, w Polsce są za niskie zasiłki, gdyby były większe – pewnie problem by był. Może Bóg miał plan względem nas, względem wschodniej części Europy, że pozwolił na „zamrożenie” naszego rozwoju poprzez komunizm, po to, aby dzisiaj ta iskra zmiany wyszła właśnie od nas.

Dziękuję za rozmowę.

