'Ludzkie pany'? Fitas-Dukaczewska: Komorowski i Kwaśniewski odkrajali mi kawałki jedzenia ze swojego talerza

"Zdarzało się, że prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski przekazywali mi odkrojone kawałki jedzenia ze swojego talerza"-ujawniła rozmówczyni "Wyborczej". Dopytywana, czy również śp. prezydent Lech Kaczyński robił podobnie, stwierdziła, że takiej sytuacji sobie nie przypomina, co więcej, jej współpraca z tym politykiem trwała najkrócej, gdyż z Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odeszła w roku 2007.

:Dla PiS Marek Dukaczewski był uosobieniem zła, a WSI były wrogiem. Wiele osób, łącznie z prezydentem Kaczyńskim, wiedziało o naszym związku, ale czuło się bezpiecznie, gdy je tłumaczyłam, i nie drążyło tematów osobistych. Dopóki nie pojawiło się to w druku, można było na to przymknąć oko"-stwierdziła Dukaczewska, która odniosła się również do kwestii tłumaczenia rozmów Donalda Tuska w Smoleńsku, po katastrofie z 10 kwietnia 2010 r.