Ludzkie odchody w Coca-Coli. A pisaliśmy, że jest niezdrowa!

Szokujące informacje z Irlandii Północnej. W jednej z fabryk Coca-Coli w puszkach z napojem odkryto ludzkie odchody.

Według koncernu jest to przypadek odosobniony, a te produkty, które mogły być skażone, zabezpieczono i nie trafił one do sprzedaży. Rozpoczęło się w tej sprawie dochodzenie, prowadzone przez policję. Nie ma informacji o przyczynach zanieczyszczenia.

Coca-Cola twierdzi, że to pojedynczy przypadek i napój nie trafił do sprzedaży, więc można spokojnie po niego sięgać. Firma prowadzi też własne dochodzenie w sprawie

Tymczasem Coca-Cola i bez takich zanieczyszczeń jest niezwykle szkodliwa. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, dodając, że nadaje się do innych zastosowań:

Coca cola nie nadaje się do picia, ale ma inne cudowne zastosowania! 51 sposobów jak wykorzystać coca colę. To, że kiedyś dystrybutory Coca-Coli technicy czyścili… coca-colą było tajemnicą poliszynela. To, że Cola nie tylko gasi pragnienie już nią nie jest.To najbardziej uniwersalny i ‚magiczny’ napój świata. Coca-cola została wynaleziona przez J. S. Pembertona, aptekarza z Atlanty, w 1886 roku. Był to jego drugi napój na bazie liści koki (wysoce rafinowany ekstrakt z liści koki to kokaina) i orzechów koli (pierwszy nosił nazwę Pemberton’s French Wine Coca). Tylko kilku ludzi na Świecie zna wszystkie składniki Coca-Coli. Koncentrat produkowany jest w siedzibie głównej firmy, później rozsyłany dalej do rozlewni na całym świecie. Kopia oryginalnej receptury przechowywana jest w skrytce SunTrust’s Bank w Atlancie.

(TUTAJ WIĘCEJ!)





Koncern rozsiewa też szkodliwą propagandę, o czym także informowaliśmy:

Coca Cola przedstawiła plakat, na którym widać dwóch mężczyzn z dzieckiem przy stole. Wszystko opatrzone jest napisem: "Wybrali szczęście ponad tradycję. Kowalscy". Czym jest szczęście, czym jest tradycja - tego w Coca Coli nikt pewnie nie wie. Nie mówiąc już o tym, że nikt nie pomyśli o dobru dziecka "wychowywanego" przez dwójkę mężczyzn. Po co koncern sprzedający napoje angażuje się po stronie niszczącej ludzką kulturę? Cóż - to zwyczajny przejaw zgłupienia współczesności. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni ze strony ogólnoświatowych firm. Rzecz skrytykował między innymi poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta. "Dawno nie byliśmy świadkami manifestu takiej pogardy dla chrześcijaństwa,rodziny i godności dziecka.Coca-Cola=wstyd" - napisał na Facebooku. "Kiedyś Coca-Cola była marką normalnego, wolnego świata, dzisiaj odwołuje się degenerujacego egoizmu i uprzedmiotowienia dziecka" - dodał.

(TUTAJ WIĘCEJ!)

dam/fakt.pl,Fronda.pl

29.03.2017, 9:45