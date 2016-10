Ludzie inteligentni mają 3 wady. Czy też je masz?

reklama

Oto trzy cechy, którymi według naukowców odznaczają się ludzie ponadprzeciętnie inteligentni. Sprawdźcie, czy je posiadacie.

Badacze z Uniwersystetu w Minnesocie zbadali szeroką grupę badawczą ludzi inteligentnych. Dokonując wnikliwej analizy cech tych osób, doszli do wniosku, że wykazują oni bardzo regularną skłonność do trzech konkretnych wad.

Po pierwsze jest to bałaganiarstwo. Nie mamy tu na myśli jednak bycia przysłowiową fleją, czy braku wrażliwości na zwykły brud. Chodzi o to, że ludzie inteligentni są w stanie bez problemu funkcjonować w chaosie, np. kiedy rzeczy w pokoju nie są poukładane, gdy mają nieporządek na biurku itp.

Druga cecha charakteryzująca osoby ponadprzeciętnie inteligentne to bycie tzw. nocnym Markiem. Lubowanie w przesiadywaniu do późnych godzin nocnych wynika z prostego biologicznego faktu - w nocy aktywność mózgu takich ludzi wzrasta i są bardziej produktywni. Wielu słynnych ludzi kultury, nauki i polityki wykazywało podobną skłonność. Zaliczali się do nich m.in. Winston Churchill i Elvis Presley.

Ostatnia cecha typowa dla osobników niezwykle inteligentnych to przeklinanie, a dokładne bardzo szeroki zasób słów niecenzuralnych. Badacze z Minnesoty poprosili grupę badanych ludzi o wysokim IQ o spisanie wszystkich znanych im przekleństw. Tej rejestr u wszystkich był o wiele szerszy, niż o ludzi o niższym IQ.

emde/jestpozytywnie.pl

15.10.2016, 16:30