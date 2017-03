Ludzie HGW usuwają reklamy 'Gazety Polskiej'!

Zarząd MZA w Warszawie podjął decyzję o usunięciu reklamy tygodnika „Gazeta Polska” z autobusów mimo że wcześniej znał jego treść i podpisał z Gazetą umowę.

„To efekt kampanii nienawiści prowadzonej przez Platformę Obywatelską wobec nas” – powiedział Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”. Zapowiedział także podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

Tak brzmi oficjalne stanowisko „Gazety Polskiej” w tej sprawie:

„MZA Warszawskie ma obowiązek wyemitowania spotów reklamowych „Gazety Polskiej”, ponieważ zaakceptowało i przyjęło kampanię do realizacji. Podejmując decyzję o zdjęciu spotów w trakcie trwania kampanii, psuje ją, ponieważ została ona zaplanowana jako całość – komplementarna do innych nośników w innych miejscach. Zastrzegamy sobie zgłoszenie sprawy do prokuratury z wnioskiem za nadużycie stanowiska przez osoby zarządzające MZA Warszawskim. Uważamy, że zdjęcie spotów wynika z kampanii nienawiści wobec „Gazety Polskiej”