Ludowcy dali Schetynie 'kosza'!!!

Grzegorz Schetyna od dłuższego czasu "kusi" Polskie Stronnictwo Ludowe, to prośbą, to groźbą próbuje przekonać Ludowców, aby dołączyli do koalicji ruchów opozycyjnych.

Politycy PSL obiecali, że do końca tygodnia poinformują opinię publiczną o planach dotyczących ewentualnej współpracy z Platformą Obywatelską. Dziś Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji prasowej, że działacze PO nie wyrazili chęci do budowania sojuszu centrowego. Co to oznacza?