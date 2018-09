Lubnauer WŚCIEKŁA na Biedronia!!!

Prezydent Słupska, Robert Biedroń nie chce bezpośrednio zaangażować się w tegoroczne wybory samorządowe. Skrytykowała go za to przewodnicząca Nowoczesnej, Katarszyna Lubnauer, która była gościem programu Tłit w Wirtualnej Polsce.

"Mamy wybory samorządowe i nie można abdykować, wyjść z założenia, że je ominę, udać, że nie istnieją. Te wybory decydują o codziennym życiu wielu Polaków"-przekonywała posłanka. Lubnauer ocenia, że Biedroń, zamiast uchylać się od bieżącej polityki, powinien skupić się raczej na konsolidacji środowisk lewicowych w Polsce.

"Jeśli tyle się mówi o potrzebie lewicy w Polsce, to dziwne, że mamy aż tyle środowisk, które nie potrafią się ze sobą dogadać"-stwierdziła polityk, która wyraziła zadowolenie z faktu, że Barbara Nowacka zdecydowała się dołączyć do Koalicji Obywatelskiej. Ten sojusz pozwoli bowiem na skorygowanie podejścia Koalicji do pewnych kwestii i uczyni polską opozycję "bardziej progresywną".

Pytana o to, czy Grzegorz Schetyna obiecał coś Barbarze Nowackiej, liderka Nowoczesnej przekonywała, że owszem: "demokratyczne państwo i obronę samorządów". Polityk zdradziła, że na razie sojusz obejmuje jedynie wybory samorządowe, jednak sprawa jest rozwojowa i prowadzone są rozmowy dotyczące dalszych planów.

yenn/Wirtualna Polska, Fronda.pl