Lubnauer: Wiek emerytalny musi być wyższy

Liderka Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wieku emerytalnego. Parlamentarzystka uważa, że powinien być wyższy niż obecnie. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna zapewnił, że po ewentualnym powrocie do władzy, jego ugrupowanie nie podwyższy wieku emerytalnego.

"Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że wiek emerytalny powinien być wyższy, dlatego że dłużej żyjemy. Co do tego nie zmieniłam zdania"-wskazała na antenie Radia Zet Lubnauer, której ugrupowanie tworzy z PO Koalicję Obywatelską. Jednocześnie polityk podkreśliła, że wyraźnie widać, iż nie będzie szansy na podwyższanie wieku emerytalnego również w przyszłej kadencji parlamentu.

"Podpisaliśmy deklarację, na której akurat nie ma kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. Ale on (Grzegorz Schetyna- przyp. red.) to wygłaszał w imieniu Platformy Obywatelskiej"- powiedziała szefowa Nowoczesnej, odnosząc się do wypowiedzi lidera PO na temat wieku emerytalnego. Katarzyna Lubnauer wskazała, że Platforma ma „swoje doświadczenia” związane z tą kwestią.

"Zdają sobie sprawę, że podwyższenie wieku emerytalnego było jednym z elementów, które spowodowały wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i wygraną PiS w wyborach 2015 roku"- tłumaczyła w rozmowie z Radiem Zet. Lubnauer zwróciła uwagę, że w przyszłym parlamencie nie będzie raczej szansy na zdobycie większości koniecznej do podwyższenia wieku emerytalnego, choć dla niej osobiście nie ulega wątpliwości, że należało by go podwyższyć, ponieważ "dłużej żyjemy".

"Trzeba zrobić wszystko, żeby ludzie pracowali dłużej"- podkreśliła polityk, której zdaniem w przeciwnym razie rozpadnie się cały system ZUS i FUS.

yenn/Radio Zet, Fronda.pl