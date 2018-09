Lubnauer straszy: PiS zbliża się do naszych domów i zagląda za firanki! Internauci pękają ze śmiechu

Opozycja totalna jest przerażona wizją zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w zbliżających się wyborach samorządowych. Strachem tym konsekwentnie dzieli się z Polakami, licząc najwidoczniej, że odpowiednio częste straszenie PiS-em sprawi, że społeczeństwo rzeczywiście postanowi zagłosować jednak na Koalicję Obywatelską, a więc PO i Nowoczesną. W tych próbach wywołania przerażenia u Polaków posuwa się do coraz to bardziej kuriozalnych sformułowań – takich, jak na przykład wczorajsze słowa Katarzyny Lubnauer.

W trakcie konwencji Koalicji Obywatelskiej stwierdziła ona między innymi:

„Pamiętajcie - wrogowie samorządu nie śpią, PiS zbliża się do naszych domów, już puka do naszych drzwi, zagląda za firanki, oni chcą pouczać Polki i Polaków jak żyć, o czym marzyć i czego mają pragnąć dla swoich wspólnot, na to nie ma naszej zgody”.

Wygląda jednak na to, że opozycja totalna jest również totalnie oderwana od rzeczywistości i nie widzi, że Polaków takie słowa co najwyżej bawią. Wystarczy spojrzeć na komentarze:









Tak. A - ponieważ mieszkam dość wysoko, podjeżdżajo z takim wysokopiennym podnośnikiem.... — JWojtekO 🇵🇱 (@khoyrack) 8 września 2018

Firanki?oni pod pierzynę zaglądajo😂😉 — Radosław Kuleta 🇵🇱 (@kuleta_radek) 8 września 2018

Pomocy!!! Jak zasnąć kiedy istnieje realna obawa, że znienacka PiS zajrzy do mnie zza firanki?#Lubnauer — Sławek Sztompka 🇵🇱 💯 (@kolejarz1960) 8 września 2018

Oglądam sobie mój ulubiony tvn, kiedy coś zwróciło moją uwagę za oknem. Patrzę, a tam za firanki próbuje zaglądać do mojego domu radny PiS. Szybko przełączyłem na tvp info i przestraszony udawałem, że go nie widzę #Lubnauer — Winny (@JakubWinny) 8 września 2018