Lubnauer podszczypuje Petru: Powinien się cieszyć, że zrealizowałam to, co jemu się nie udało!

Nowoczesna gaśnie w oczach i coraz bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że partia podzieli los Twojego Ruchu. Przetrwania na politycznej scenie i zdobycia kolejnej kadencji w Sejmie na pewno nie ułatwią partii Katarzyny Lubnauer wewnętrzne konflikty.

Wzajemne "podszczypywanie" się obecnej liderki i byłego już przewodniczącego, Ryszarda Petru pewnego dnia może zmęczyć wyborców. Tym razem w bitwie na złośliwości przyszła kolej Katarzyny Lubnauer:

"Ryszard Petru powinien się cieszyć, że udało mi się to zrealizować, co jemu się nie udało. Myślę że powinien mnie w tym wspierać"-stwierdziła przewodnicząca Nowoczesnej w programie "Jeden na jeden" w TVN24. Wygląda na to, że partia impluduje, choć Lubnauer przekonywała, że w gruncie rzeczy jest w Nowoczesnej spokojnie.

"Trzy osoby, które się zawiesiły w styczniu, teraz się samoodwiesiły w zeszłym tygodniu. Klub jest cały, już wspólnie pracujemy. Dla mnie to w ogóle czas takiego jednoczenia, czas w którym zarówno w klubie, ja jeszcze dużo jeszcze po regionach"- tłumaczyła polityk. Lubnauer podkreśliła, że Nowoczesną czekają teraz rozmowy koalicyjne z Platformą Obywatelską dotyczące sejmików wojewódzkich.

Liderka Nowoczesnej odniosła się także do sporu dyplomatycznego Polski z Izraelem:

"Wywołany został kryzys dyplomatyczny z partnerami, z krajami które są naszymi strategicznymi sojusznikami, albo tymi które mają szanse się stać i rozmowy związane zarówno ze stałą obecnością wojsk amerykańskich na terenie Polski, albo kwestią dozbrojenia polskiej armii, zakupem nowoczesnej broni, po tym co się stało będą dużo trudniejsze"-stwierdziła Katarzyna Lubnauer, która uważa, że prezydent powinien jak najszybciej zwołać RBN.

"Prezydent jeszcze ma czas na podjęcie decyzji dotyczacej albo zawetowania albo podpisania tej ustawy, zwołanie RBN czyli ciała, które jest ciałem doradczym dla prezydenta, ale które mogłoby stać się płaszczyzną, gdzie opozycja mogłaby poznać szczegóły dotyczące rozmów z Izraelem, byłoby dobrym pomysłem. Myślę że na pewno by pomogło"- powiedziała polityk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

yenn/TVN24, Fronda.pl