Lubnauer pluje jadem: Ten premier jest niebezpieczny!

Ten człowiek, ten premier jest niebezpieczny dla Polski i Polaków – mówiła o Mateuszu Morawieckim przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Przedstawicielka Nowoczesnej poraz kolejny w sposób wyjątkowo niekulturalny zaatakowała premiera Morawieckiego. Tematem głównym stały się nagrania z rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele.

"Teraz już wiemy, że według niego Polacy są głupi, a jego stwierdzenie ludzie są tacy głupi, że to działa, niesamowite, to zostanie zapamiętane i ocenione przy urnach wyborczych. Wiemy już też czego dla Polaków chce premier, co im szykuje, czego im życzy. Podczas konsumpcji ośmiorniczek proponuje im przyszłość z XIX wieku" – krzyczała Lubnauer.

Przemówienie przepełnione było wycinkami wypowiedzi, które przedstawione zostały jako obraźliwe dla Polaków. Oczywiście celowo cytaty wyrwane były z kontekstu i przeinaczone w taki sposób, aby niosły wydźwięk negatywny.

"Ten człowiek, ten premier jest niebezpieczny dla Polski i Polaków, gdyż człowiek, który stwierdza, że najlepszym lekiem na zmniejszenie oczekiwań zawsze była wojna, że wojna zmienia perspektywę w 5 minut - jest przy zdrowych zmysłach? To jakiś horror. Horrorem jest życzyć Polakom wojny. Jak można nam, którzy przeszliśmy się przez tyle dziejowych kataklizmów życzyć wojny? To nieodpowiedzialne panie Mateuszu Morawiecki, albo po prostu głupie" - dodała.

mor/TVP Info/Fronda.pl