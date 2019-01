Lubnauer: Koalicja Obywatelska przestała istnieć

Widząc to, co dzieje się po stronie opozycji w ostatnim czasie, raczej nie należy spodziewać się, że ewentualna koalicja będzie czymś trwałym. Wystarczy przypomnieć moment, w którym z Nowoczesnej do PO przeszło ośmiu posłów, przez co przez pewien czas klub parlamentarny tej pierwszej w ogóle nie istniał.