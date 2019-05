Lubnauer: Chciano uderzyć w Tuska i zrobiono to przy pomocy Jażdżewskiego

- Prawicowe media zapominają o dwóch rzeczach. Leszek Jażdżewski nie jest politykiem. Jest publicystą. Jeżeli ktokolwiek czytał jakikolwiek jego tekst, to to, co powiedział, nie powinno być jakimś bardzo dużym zaskoczeniem. - stwierdziła na antenie radia TOK FM przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer

- Natomiast zawsze jest pytanie o miejsce i porę. Leszek Jażdżewski porównał się do supportu. Bardzo wiele osób, które tam przyszło na wykład Donalda Tuska, poczuły się jak osoby, które przyszły na koncert rockowy, a dostały jako support heavy metal. Jedno nie pasowało zupełnie do drugiego – zaznaczyła Katarzyna Lubnauer.

- Trzeba było to przeczekać. Prawicowe media wykorzystały te słowa do ataku na Donalda Tuska, choć on tego nie powiedział, pod tym względem być może to miejsce i czas, były nie odpowiednie - wyjaśniła Lubnauer.